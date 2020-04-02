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من برنامج: هاشتاج السعودية تفرض حظر التجوال في مكة والمدينة بسبب كورونا (فيديو)

فرضت السلطات السعودية حظر تجوال في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي الحظر يوميا وبشكل كامل، وحتى إشعار آخر لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر