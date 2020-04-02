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من برنامج: هاشتاج إبراهيم حمامي.. الكوادر والطواقم الطبية خط الدفاع الأول ضد كورونا (فيديو)

غرد الدكتور إبراهيم حمامي قائلا إن 67 طبيبا وطبيبة في إيطاليا توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر