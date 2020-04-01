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من برنامج: هاشتاج قطر تستنكر الاتهامات بالتدخل في الحرب باليمن (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها للاتهامات الباطلة التي أطلقها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن دعم جماعة الحوثي سياسيا وإعلاميا.

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المصدر : الجزيرة مباشر