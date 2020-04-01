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من برنامج: هاشتاج شاهد: كاظم الساهر يدعم محبيه بقصيدة لمواجهة فيروس كورونا

بقصيدة أطل الفنان كاظم الساهر على متابعيه ومحبيه بصوته، ليدعمهم في مواجهة فيروس كورونا الذي أجبر غالبية سكان العالم على الجلوس في بيوتهم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر