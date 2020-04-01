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من برنامج: هاشتاج شاهد: إطلاق حملة "لأجل قطر كلنا في البيت"

تداول مدونون مقطعا مصورا للتوعية بطرق مكافحة الإصابة بفيروس كورونا ضمن حملة “لأجل قطر كلنا في البيت”، وترجو من كافة أفراد المجتمع التعاون التام والالتزام بالإرشادات الصحية.

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المصدر : الجزيرة مباشر