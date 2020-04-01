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من برنامج: هاشتاج حملة اعتقالات جديدة في السعودية (فيديو)

قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات جديدة، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة تفشي وباء كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر