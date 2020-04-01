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من برنامج: هاشتاج

تغريدة لأكاديمي إماراتي تثير جدلا بمواقع التواصل (فيديو)

أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لتغريدة يتساءل فيها عن دور العلماء المسلمين في مكافحة فيروس كورونا.
1/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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