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من برنامج: هاشتاج الصحة المصرية تسجل أول وفاة بالفيروس كورونا المستجد (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس كورونا لسائح ألماني بعد وصوله الغردقة قادما من الأقصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر