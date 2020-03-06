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من برنامج: هاشتاج شاهد: مسؤولون أمريكيون يوجهون نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقطعا لمسؤولين في الصحة وأعضاء في الحكومة الأمريكية وهم يوجهون نصائح للشعب الأمريكي حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر