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من برنامج: هاشتاج جدل على مواقع التواصل لحظر مصر دخول القطريين (فيديو)

أعلنت الحكومة المصرية حظر دخول القطريين وكذلك جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، إلى مصر عملا بمبدأ المعاملة بالمثل في إطار التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر