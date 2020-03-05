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من برنامج: هاشتاج إعلامي مصري يثير غضب المدونين الكويتيين (فيديو)

أثار الإعلامي المصري نشأت الديهي غضب المدونين الكويتيين عقب وصفه دولة الكويت بـ”الإمارة”، خلال تعقيبه على قرار منع السلطات الكويتية دخول المصريين بسبب فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر