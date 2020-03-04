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من برنامج: هاشتاج غضب على منصات التواصل من تغريدة السعودي محمد آل الشيخ (فيديو)

تداول ناشطون تغريدة مثيرة للجدل دونها الصحفي السعودي محمد آل الشيخ شبه فيها المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا بـ”إرهابي داعش”.

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المصدر : الجزيرة مباشر