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من برنامج: هاشتاج سخرية منصات التواصل من بيان دار الإفتاء المصرية بشأن تركيا(فيديو)

هاجمت دار الإفتاء المصرية العملية العسكرية التركية في إدلب، مشيرة إلى أن التصعيد التركي في الأراضي السورية يخدم مصالح الجماعات و”التنظيمات الإرهابية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر