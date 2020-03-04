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من برنامج: هاشتاج ردود فعل واسعة على حذف تسوري لتغريدة عن خاشقجي (فيديو)

حذف مدير الأخبار الجديد في قناة سكاي نيوز العربية يوسف تسوري تغريدة عن الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد توليه مهام منصبه بالقناة التي تبث من أبو ظبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر