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من برنامج: هاشتاج عبد الإله المحوزي.. شكرا قطر (فيديو)

تواصلت ردود الفعل تجاه الموقف القطري المساند للعالقين البحرينيين على أراضيها، حيث قامت البحرين بنقلهم على طائرة إيرانية عمرها 30 عاما، بعد أن رفضت عرض قطر نقلهم بطائرة خاصة.

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المصدر : الجزيرة مباشر