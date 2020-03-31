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من برنامج: هاشتاج شاهد: ناشط سعودي يعلق على إعفاء المغامسي من الإمامة

علق الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز على خبر إعفاء الشيخ صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء بعد نشره تغريدة طالب فيها بالإفراج عن المسجونين الذين سماهم بالمخطئين.

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المصدر : الجزيرة مباشر