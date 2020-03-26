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من برنامج: هاشتاج مصر: تكدس وازدحام داخل عربات المترو (فيديو)

سادت حالة من الجدل منصات التواصل بمصر بعد تداول مقاطع فيديو لعدد من محطات مترو الانفاق تظهر تكدس عدد كبير من الركاب على المحطات وداخل العربات قبل ساعات من بدء تطبيق حظر التجوال.

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المصدر : الجزيرة مباشر