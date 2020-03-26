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من برنامج: هاشتاج شاهد: عرس يمني "في زمن الكورونا"

تداول ناشطون يمنيون مقطعا مصورا بعنوان “الأعراس في زمن كورونا”، لشاب يمني يحتفل بعرسه عبر فيسبوك دون مظاهر الاحتفال المتعارف عليها.

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المصدر : الجزيرة مباشر