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من برنامج: هاشتاج شاهد: المصريين يواجهون حظر التجوال بموسيقى الشرفات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمصريين يعزفون الموسيقى من شرفات منازلهم في الليلة الأولى بعد دخول حظر التجوال بسبب فيروس كورونا حيز التنفيذ.

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المصدر : الجزيرة مباشر