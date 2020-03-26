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من برنامج: هاشتاج حسابات على فيسبوك تتلقى إشعارات بالحظر (فيديو)

لاحظ العديد من رواد موقع فيسبوك أن حساباتهم تلقت إشعارات بالحظر لفترات مختلفة، وذلك بسبب منشورات يعود عدد كبير منها لأعوام عدة، ويتنوع محتوى المنشورات فيما يتعلق بعدة بلدان عربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر