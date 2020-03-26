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من برنامج: هاشتاج تركي آل الشيخ: البشرية ستهزم كورونا (فيديو)

أثارت كلمات رئيس هيئة الترفيه رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق بعضه على أن هذا الفيروس سوف ينتهي فعلا وستعود البشرية وستعود الأمور لنصابها.

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المصدر : الجزيرة مباشر