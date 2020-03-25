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من برنامج: هاشتاج مناشدات لإطلاق سراح أردنيين معتقلين في السعودية (فيديو)

نشر حساب معتقلي الرأي في السعودية، المتخصص في متابعة أحوال المعتقلين مقطع فيديو تضمن مناشدات من أطفال وعائلات المعتقلين الأردنيين في سجون المملكة تطالب بالإفراج عنهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر