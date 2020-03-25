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من برنامج: هاشتاج كورونا يقتحم القصر الملكي ويصيب الأمير تشارلز (فيديو)

أكد القصر الملكي البريطاني إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وقال مكتبه إن تشارلز أجرى تحليل فيروس كورونا وثبتت إصابته بالفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر