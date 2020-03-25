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من برنامج: هاشتاج شاهد: متعاف يروي تجربته إصابته بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، منهم من تعافي ومن بينهم الشاب طارق نور الدين سليمان وهو مصري يعيش في الولايات المتحدة الامريكية يروي تجربته.

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المصدر : الجزيرة مباشر