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من برنامج: هاشتاج شاهد: "فلنتفق أن نلتقي من بعد حين" قصيدة عن فيروس كورونا

كثيرون في العالم يعبرون عن مدى انشغالهم بوباء كورونا، صحفيون ينقلون الأخبار، أطباء عاكفون في المستشفيات، علماء وخبراء يبحثون في المعامل عن علاج لهذا الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر