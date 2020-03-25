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من برنامج: هاشتاج شاهد: عائلة سورية لاجئة بكندا ترد الجميل لمضيفتهم

شهدت منصة تويتر في كندا قصة مؤثرة، بطلتها المؤلفة الكندية روبين ستيفنسون، إذ حكت في سلسلة كتابات عن أسرة من اللاجئين السوريين وقفت بجانبها أثناء الحجر المنزلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر