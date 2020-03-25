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من برنامج: هاشتاج شاهد: إماراتية تشكو عجزها عن العلاج في رأس الخيمة

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأكاديمية والكاتبة، أسماء الكتبي، تشكو فيه عجزها عن العلاج في إمارة رأس الخيمة بسبب عدم تجديد بطاقتها الصحية.

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المصدر : الجزيرة مباشر