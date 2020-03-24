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من برنامج: هاشتاج تجارب سريرية أوربية لاختبار لقاحات لفيروس كورونا (فيديو)

تجاوزت أعداد المتعافين من إصابتهم بفيروس كورونا 100 ألف حالة حول العالم، ومن جهة أخرى بدأت هيئة إنسيرم الفرنسية للأبحاث الطبية تجارب سريرية في سبع دول أوروبية على الأقل.

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المصدر : الجزيرة مباشر