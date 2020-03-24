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من برنامج: هاشتاج انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال (فيديو)

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مشتركا بينها ومؤسسة بلادي بعنوان “انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال”، يوثق انتهاكات ارتكبها مسؤولوا الأمن المصريون ضد الأطفال المحتجزين.

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المصدر : الجزيرة مباشر