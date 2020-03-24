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إعلان الجيش المصري عن وفيات في صفوفه بسبب كورونا (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
24/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
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