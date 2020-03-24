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من برنامج: هاشتاج ألمانيا تعيد الأذان بالمساجد لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد المساجد في ألمانيا، أثناء رفع الأذان فيه بعد أن كان الأمر محظورا بقرار من السلطات الألمانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر