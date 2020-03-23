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من برنامج: هاشتاج شاهد: مواقع التواصل تسخر من الإعلامية أماني الخياط

طالت الإعلامية المصرية أماني الخياط، سخرية واسعة بعدما أشارت إلى مناعة المصريين القوية تجاه فيروس كورونا بسبب تناول شاي التموين الساخن.

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المصدر : الجزيرة مباشر