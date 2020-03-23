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من برنامج: هاشتاج شاهد: طفلان يشكوان من انقضاء فترة طفولتهم في المنزل

تداول مدونون في مصر مقطعا لطفلين يشكوان من انقضاء فترة طفولتهم في المنزل بسبب الثورات والأحداث المتتالية على مصر منذ عام 2011 وحتى اليوم.

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المصدر : الجزيرة مباشر