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من برنامج: هاشتاج حظر تجوال جزئي في السعودية لمواجهة كورونا (فيديو)

برز موضوع فرض حظر التجوال بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث قررت المملكة فرض حظر التجوال الجزئي للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر