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من برنامج: هاشتاج تهكم رواد التواصل مع خطاب السيسي الاقتصادي (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيه أن خطة الإصلاح الاقتصادي ساعدت مصر على الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر