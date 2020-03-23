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الذكرى 16 لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين (فيديو)

16 عاما تمر على استشهاد شيخ المقاومة الفلسطينية الشيخ أحمد ياسين، أبرز مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
23/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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