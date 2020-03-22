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من برنامج: هاشتاج مصر: تدشين حملة شبابية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

أطلق عدد من الشبان المصريين حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القاهرة وعدد من المحافظات، وذلك من خلال التواصل المباشر وتوزيع الكمامات ومستحضرات الوقاية.

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المصدر : الجزيرة مباشر