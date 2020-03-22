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من برنامج: هاشتاج شاهد: في عيد الأم مفاجأة للمذيعة على الهواء

فاجأ فريق عمل برنامج هاشتاج مذيعة البرنامج وعد زكريا، بمكالمة مع والدتها في عيد الأم، فاضت حبا وشوقا وحنانا، والمذيعة تتوعد فريق العمل.

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المصدر : الجزيرة مباشر