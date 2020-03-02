02:44

من برنامج: هاشتاج سخرية مواقع التواصل من تغريدة للمدونة نورا المطيري (فيديو)

أثارت تغريدة للمدونة السعودية نورا المطيري، حالة من السخرية بتغريدة نشرتها على حسابها في تويتر تقول فيها “أعتقد أن تركيبة ونشر الفيروس كورونا قطرية بامتياز”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر