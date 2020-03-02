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من برنامج: هاشتاج الحوثيون يسيطرون على مدينة الحزم شمال صنعاء (فيديو)

سيطر الحوثيون على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمال صنعاء، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني اليمني من محيطها، إثر معارك مستمرة منذ أيام.

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المصدر : الجزيرة مباشر