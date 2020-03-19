02:50

من برنامج: هاشتاج شريف منير: منصات التواصل الاجتماعي أكبر خطر يواجه العالم (فيديو)

تداول ناشطون مقطعا للفنان المصري شريف منير واصفا منصات التواصل الاجتماعي بأنها أكبر خطر يمكن أن يواجه العالم كله، مضيفا أن من قام بتسميتها “تواصل اجتماعي” كاذب،.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر