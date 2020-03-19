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من برنامج: هاشتاج شاهد: وصفة مجرب للوقاية من فيروس كورونا المستجد

من أبرز المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان مقطعا مصورا لرجل صيني يقوم بالتوعية من فيروس كورونا، ويقدم بعض السبل الوقائية المجربة لمواجهة الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر