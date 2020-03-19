01:59

من برنامج: هاشتاج شاهد: قصيدة للشاعر العراقي عباس جيجان عن فيروس كورونا

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي قصيدة للشاعر العراقي عباس جيجان، يتحدث فيها عن حال الناس بعد انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر