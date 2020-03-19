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من برنامج: هاشتاج شاهد: فرح ممزوج بالدموع في استقبال الطواقم الطبية بهوبي الصينية

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عبر تويتر مقطع فيديو مؤثر لعودة مجموعة من الاباء والأمهات من أفراد الطواقم الطبية لمستشفى الأمراض الصدرية في مقاطعة هوبي الصينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر