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من برنامج: هاشتاج شاهد: تحية للطواقم الطبية في الصين وفرنسا

نشرت صفحة على فيسبوك تحمل اسم “ووهان اليوم”، مقطعا مصورا لعناصر من رجال الشرطة الصينية وهم يؤدون التحية العسكرية للفريق الطبي في مشهد عكس تقدير السلطات الصينية لجهودهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر