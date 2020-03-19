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من برنامج: هاشتاج بدء استقرار الوضع الصحي في مدينة ووهان الصينية (فيديو)

أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، في سابقة من نوعها منذ أن بدأت بيجين في إحصاء الإصابات في يناير/كانون الثاني 2020.

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المصدر : الجزيرة مباشر