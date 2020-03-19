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من برنامج: هاشتاج اتهامات بين واشنطن وبيجين بشن حملات لتشويه السمعة (فيديو)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استخدام عبارة “الفيروس الصيني”، للإشارة إلى وباء كورونا(كوفيد-19)، الأمر الذي أثار استياء الصين.

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المصدر : الجزيرة مباشر