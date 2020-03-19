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إصابة نائبين بالكونغرس الأمريكي بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن عضوا مجلس النواب الأمريكي ماريو دياز بالارت، وبن مكادامز، أن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونغرس.
19/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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