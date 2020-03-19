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إصابة نائبين بالكونغرس الأمريكي بفيروس كورونا (فيديو)
أعلن عضوا مجلس النواب الأمريكي ماريو دياز بالارت، وبن مكادامز، أن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونغرس.
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19/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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