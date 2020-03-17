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من برنامج: هاشتاج انتشار الشائعات في زمن انتشار الكورونا (فيديو)

تزامن انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم مع انتشار عدد كبير من الشائعات الخاطئة على منصات التواصل الاجتماعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر