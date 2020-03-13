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من برنامج: هاشتاج وسم منخفض التنين الأعلى تداولا بين المدونين في مصر (فيديو)

تصدر وسم منخفض التنين الأعلى تداولا بين المدونين، ليتداول المدونون من مختلف المحافظات المصرية مقاطع توثق الحالة الجوية غير المعتادة من مناطق مختلفة في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر